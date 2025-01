"Ilyenkor már nem illik terveket dédelgetni" - Bodor Ádám 80 éves

Andrei Bodor síléceinek ezüstös jégnyomaira gondolok, meg arra, hogy Isten éltesse Bodor Ádámot! - írta a köszöntőt a közösségi portálon írótársa, Dragomán György, és a szavak erejét mit sem csökkenti, hogy a bejegyzés épp egy hónappal ezelőtt került Bodor Ádám Facebook-oldalára. Dragomán kisvártatva újabb bejegyzéssel folytatta: Akárhogy is számolom, egy hónapot elszámoltam. (Kösz, hogy szóltál Szegő János.) Januárnak néztem a februárt. Nem baj, akkor is egész nap eszembe-eszembe jutnak majd Andrei Bodor biciklivázba rejtett iratai. ( Anderi Bodor a Sinistra körzet c. regény egyik szereplője)