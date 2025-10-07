Tovább szenved a MU

„Zűrös” együttesek vívták tegnap az angol futballbajnokság rangadóját. A házigazda Manchester United kapcsán a The Times írta meg, hogy két héttel ezelőtt, a Norwich Citytől elszenvedett hazai vereség után lemondott Louis van Gaal edző – csakhogy a klubvezetés maradásra bírta. Azt egyelőre nem tudni, hogy a Chelsea elleni 0-0 után mi lesz a holland szakvezető sorsa, hiszen immár nyolc bajnoki összecsapás óta képtelen diadalmaskodni a MU. A döntetlennel a Chelsea sem megy sokra, ugyanis a címvédő továbbra is vészesen közel áll a kiesőzónához…