Habár az európai futballban nagy általánosságban négy topligáról (angol, német, olasz, spanyol) beszélnek, az angol az elmúlt években népszerűségben szinte köröket vert a többi riválisára. A Premier League-ben játszani igazi státusz, aki viszont nem váltja be szinte rögtön a hozzá fűzött reményeket, pokoli támadásoknak lesz kitéve mind a sajtó, mind a szurkolók, a közösségi média részéről. Erről a témáról bizonyára a harmadik liverpooli szezonját megkezdő Szoboszlai Dominik is tudna mesélni. Nézzük meg az angol foci sötét oldalát!
A Telegraph című brit lap újabb részleteket hozott nyilvánosságra az Angliában zajló korrupciós ügyekkel kapcsolatban. Sam Allardyce után az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság, a Championship három képviselője lepleződött le.
Öt forduló. Ennyi maradt az angol labdarúgó-bajnokságból, így már csak éppen egy hónap, s kiderül, bekövetkezik-e a szenzáció, s sikerül-e bajnoki címet ünnepelnie a második helyezett Tottenhamot hét ponttal megelőző Leicester Citynek. A London és Sheffield között elterülő városban dúló focilázról mindent elárul, hogy egyes internetes aukciós oldalakon több ezer fontot, azaz egymillió forintnál is nagyobb összegeket kérnek el a csapat hazai bajnokijaira.
„Zűrös” együttesek vívták tegnap az angol futballbajnokság rangadóját. A házigazda Manchester United kapcsán a The Times írta meg, hogy két héttel ezelőtt, a Norwich Citytől elszenvedett hazai vereség után lemondott Louis van Gaal edző – csakhogy a klubvezetés maradásra bírta. Azt egyelőre nem tudni, hogy a Chelsea elleni 0-0 után mi lesz a holland szakvezető sorsa, hiszen immár nyolc bajnoki összecsapás óta képtelen diadalmaskodni a MU. A döntetlennel a Chelsea sem megy sokra, ugyanis a címvédő továbbra is vészesen közel áll a kiesőzónához…