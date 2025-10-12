Az Oscar-díjas amerikai színésznő 2025. október 11-én hunyt el. Ezzel a galériával hajtunk fejet az emléke és az életműve előtt. – Ikonikus lennék? Az mi? – kérdezett vissza egyszer, amikor arról faggatták, milyen érzés ikonikusnak lenni.
Woody Allen idén ünnepli 80. születésnapját. Ebből az alkalomból az Uránia Nemzeti Filmszínház öt kiemelkedő filmjét tűzi műsorára. A vetítéssorozatot december 1-jén, a művész születésnapján az Annie Hall nyitja, a filmet magyar szinkronnal, 35mm-es filmszalagról vetítik.