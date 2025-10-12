„Ikonikus lennék? Az mi?” – Diane Keaton élete képekben

Az Oscar-díjas amerikai színésznő 2025. október 11-én hunyt el. Ezzel a galériával hajtunk fejet az emléke és az életműve előtt. – Ikonikus lennék? Az mi? – kérdezett vissza egyszer, amikor arról faggatták, milyen érzés ikonikusnak lenni.