A bukás nemcsak a diákok kudarca

Nincs egyedül az az esztergomi szakközép-és szakiskola, amelyikben a legtöbb gyerek megbukik. Több intézményvezetőt is megkerestünk, névvel ugyan senki nem nyilatkozott, de az ország különböző területeiről egybehangzóan azt mondták, náluk is hasonló a helyzet. Volt, aki úgy fogalmazott, örül, hogy nem az ő iskolájukról szólt a hír. Az okokról elmondták, a szakiskolákban sokszor nagyon nehéz a tanítás, vannak olyan gyerekek - és ők vannak többségben -, akik be sem járnak az órákra, vagy ha ott vannak, teljesen passzívak. A szülői értekezletekről, a fogadórákról is éppen a problémás gyerekek maradnak távol. Az egyik szakember szerint több sebből vérzik a szakmaoktatás, a gyerekek később érnek, ehhez kellene igazítani az átalakítást.