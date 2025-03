Ha a Fidesz a szuverenitás, akkor a többiek összeesküvők

Soha nem látott veszélyben a hatalma, soha nem látott eszközökkel akarja azt megtartani a Fidesz. Kocsis Mátét idézve: minden eszközzel. A kormánypárt eddig ott tartott, hogy a magyar érdeket önmagával azonosította, de ezt tekinthettük az alaptörvényírói munkásság részének (majd elmúlik). Orbán azonban már a magyar szuverenitással is egyenlővé tette magát. Ez már kevésbé puha fogalom (bár mint látni fogjuk, nem is egzakt). Orbán szavakra (és tettekre) van attól, hogy kimondja: a szuverenitás (vagyis a hatalma) veszélyeztetése nemcsak a magyar érdek, hanem az állam ellen való cselekmény. Mindközönségesen: államellenes. Nem hangzik jól. Az erkölcsi és politikai molyolásba belefáradt Fidesz a jogi fellépés eszközeit aktiválja. A kitiltást és a betiltást. Azért, mert külföldi források érkeztek szervezetekhez a demokrácia erősítésére. Onnan és arra, ahonnan és amire a Fidesz is kapott, amikor még nem gyűlölte a demokráciát. Szerinte az nem számít, hogy „guruló dollárok” sokszorosával betonozza hatalomba magát. De a közpénzek fideszes gurigahajtói nagyot koppannak, s elhallgatnak egyszer.