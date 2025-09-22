David Cronenberg kanadai filmrendező, a testhorror műfajának világhírű alkotója mesterkurzust tartott az Uránia Nemzeti Filmszínházban a Színház- és Filmművészeti Egyetem meghívására a Budapesti Klasszikus Film Maraton keretében.
Lichter Péter a hazai kulturális élet egyik legaktívabb független filmrendezője és filmes írója. Az irodalom mindig is nagyon közel állt a művészetéhez. Készített filmet Shakespeare, Rimbaud vagy éppenséggel kortárs magyar költők műveiből, de feldolgozta már Agatha Christie egyik regényét is Mácsai Pál közreműködésével. Szépíróként is jelen van: idén megjelent, Doktor Horror című regényében rejtélyes kísérletek nyomai lepleződnek le egy vidéki egyetem falai közt, és kiderül, hogy a művészet korántsem mindig ártatlan.
Azt mondta David Cronenberg, legújabb filmje, A jövő bűnei kapcsán, hogy nem csodálkozna, ha öt perc után otthagynák az emberek. Ezzel szemben eddig ez a mű kapta a legnagyobb ovációt a fesztiválon.
Portugália, Japán és Argentína nemzetközi filmfesztiváljain is bemutatkozik Ujj Mészáros Károly első mozifilmje, a Liza, a rókatündér című abszurd romantikus vígjáték. Az első európai zsánerfilmfesztiválok között alapított, és idén 35. alkalommal megrendezett Fantasporto filmfesztiválon lesz a Liza, a rókatündér nemzetközi premierje.