Az újságírót perrel is fenyegette, de végül beérte annyival, hogy utólag változtatást kért a szövegben.
Orbán teljes ellenőrzést akar szerezni a regionális média felett - címmel jelent meg tudósítás a Die Presse című osztrák lap pénteki számában.
A Die Presse című konzervatív bécsi lap Orbán Viktorral készült interjút közölt „Orbán - Ha beengedjük a kontinensünkre a muzulmánokat, hamarosan többen lesznek, mint mi” címmel. Elmondta: eldöntötték, hogy kerítést építenek a román határon, valamint a horvátországi határ bizonyos részein is. Kijelentette, hogy amennyiben az EU rákényszeríti, Magyarország teljesíteni fogja a kötelező kvótákat, de csapdának minősítette, hogy az EU-Bizottságnak jogában áll ezt bevezetni a tanács egyhangú döntése nélkül is.
Náci emléktúrát szerveznek a Vér és Becsület magyaroroszági szervezetének tagjai Ausztriában és Bajorországban - számolt be a hírről a vs.hu az osztrák Die Presse értesülése nyomán.
Magyarország egyoldalúan felfüggeszti a Dublin III. rendelet alkalmazását, írja az Index az osztrák Die Presse alapján. A lap szerint erről tájékoztatta kedden kora délután az osztrák külügyminisztériumot Perényi János, Magyarország bécsi nagykövete. Kovács Zoltán kormányszóvivő és Perényi János az Indexnek megerősítette a Dublin III. felfüggesztését. A Dublin III. felmondásával Magyarországra nem lehet visszatoloncolni azokat a menekülteket, akik rajtunk keresztül jutottak el Ausztriába, Németországba vagy az EU más tagállamába.