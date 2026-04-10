Orbán:"mi egy trükk áldozatai vagyunk"

A Die Presse című konzervatív bécsi lap Orbán Viktorral készült interjút közölt „Orbán - Ha beengedjük a kontinensünkre a muzulmánokat, hamarosan többen lesznek, mint mi” címmel. Elmondta: eldöntötték, hogy kerítést építenek a román határon, valamint a horvátországi határ bizonyos részein is. Kijelentette, hogy amennyiben az EU rákényszeríti, Magyarország teljesíteni fogja a kötelező kvótákat, de csapdának minősítette, hogy az EU-Bizottságnak jogában áll ezt bevezetni a tanács egyhangú döntése nélkül is.