Magyar filmes sikerek külföldön

Az amerikai operatőrök szakszervezete (ASC) vasárnap este tartotta éves díjkiosztóját, és a Spotlight, azaz a mozikban nem széles körben bemutatott filmeknek járó díjat a Saul fia operatőre, Erdély Mátyás és a Macbeth-et fényképező Adam Arkapaw kapta megosztva - számolt be az index.hu. A díj a Sau fia 38. elismerése volt, amihez február utolsó vasárnapján még egyet begyűjthet, a legjobb külföldi filmnek járó Oscar-díjat.