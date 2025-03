Pusztában fogant képzelőerő rock'n roll stílusban

Martin Wanda békéscsabai születésű, jelenleg Londonban élő Junior Prima-díjas magyar fotográfus világhírű magazinoknak, lemezkiadó cégeknek és divatházaknak készíti portréit. A kamerája előtt pózolt már Mihalik Enikő topmodell, Iggy Pop és a kaliforniai rockzenekar, az Eagles of Death Metal is. Személyes képsorozatain a mai kelet-londoni éjszakai élet meglepően hasonló módon elevenedik meg, akárcsak édesapja, a szintén fotóművész Martin Gábor analóg fotóin az 1970-es évek Békéscsabája. Akár egy backstage-ben fotóz, akár kint a Hortobágyon, mindig belecsempész egy kis rock ’n’ roll virtust is a képeibe.