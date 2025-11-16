Már Afrika sem a régi – Dél-afrikai kórkép

Huszonkét év nagy idő. E sorok írója 2003-ban, Bambi-szemű ifjú önkéntesként járt először a Szaharától délre. Szűk hónapot töltöttem anno a Kalahári-sivatag peremvidékén – spártai szállás egy skót katolikus misszión, beszerzőkörutak, adományosztás, iskolaépítés, hajnali zsiráfok, furgonplatók és kietlen földutak, szenvedélyes lelkesedés és szavannai romantika, ahogy fiatalon illik.