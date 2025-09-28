„Szabadon szolgál a szellem” – 130 éves az Eötvös Collegium

2025 különleges év a magyar felsőoktatás és tudományos élet számára: 130 éve, 1895-ben nyitotta meg kapuit az Eötvös József Collegium. Az elmúlt több mint egy évszázad alatt generációk sora nevelkedett falai között (1910-től a Ménesi úti palotában), amelyek tagjai nemcsak saját tudományterületükön értek el kiemelkedő eredményeket, hanem a magyar szellemi élet egészét formálták. Az intézmény egyszerre őrzi a hagyományt, ad teret az új kutatásoknak, és közösséget teremt a tehetséges fiatalok, illetve az öregdiákok számára.