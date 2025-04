Ferenczi István szívesen játszana még

A 39 éves Ferenczi István ugyan már túl van a pályája zenitjén, negyvenhez közel is számíthat rá – akár játékosként is – jelenlegi klubja, a labdarúgó NB I-ben 3. helyen telelő Vasas. Az erőnléti edzőként tevékenykedő rutinos támadó a csapategységben látja az angyalföldiek erejét, s akár a tavasszal is pályára lépne.