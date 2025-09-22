Fidesz-fantomok: sűrű és sötét az erőszak eredője

Huszonöt éve vet szelet a Fidesz, és a csodával határos, hogy még nem aratott vihart. Az amerikai szélsőjobboldal demokrácia-nyomorítását mi más követhetné, mint erőszak? Ami persze nem menthető: Donald Trump szélsőjobboldali provokátora, Charlie Kirk se megértő, se méltányos nem volt a vitapartnereivel, lenézte és alázta őket, de a halála mindenkinek hatalmas veszteség, aki egy emberséges és erőszakmentes világban hisz. Veszteség azért is, mert ezzel kitolta a magyar keresztény-hazafi sajtóból a megfejtést: Kirk-öt a „woke által megfertőzött amerikai balliberális oldal morális nihilje” ölte meg. Vance alelnök pedig showmannek öltözve közölte, „a baloldaliak nagyobb valószínűséggel védik és ünneplik a politikai erőszakot”. Itt muszáj megemlékeznünk a 45. elnök 2021. januári szavairól: „ha nem küzdötök, mint a pokol, már nem lesz országotok”. És a pokol eljött, a hívei akkurátus bitóácsolás után azt üvöltözték a Capitoliumnál, hogy „Akasszuk fel Mike Pence-t!”. Öt ember halála szárad Trump lelkén (csak ott és akkor). Eközben Orbán idehaza a Tisza-bázissal azonosított poloskákat irt kaján kacajjal. A magyar kormányfő. Hova tovább, istentelen illiberalizmus?