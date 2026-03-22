Kormányváltók Orbán Viktorról - Öntelt és hazug beszéd

Öntelt, háborús és hazug beszédet mondott Orbán Viktor a Fidesz-KDNP nagygyűlésén. Orbán Viktor tudja, hogy az ország többsége változást és kormányváltást akar, és tudja, hogy elveszítheti a választásokat. Ezért saját szélsőségeseit felhasználva mozgósított egy utolsó rohamra – az ország békéje ellen. A Fidesz elnöke tisztességnek és dicsőségnek nevezte kormányzását. De tisztességtelen és dicstelen kormányzást folytatott. Azt mondta, az ország nagyszerű jövő előtt áll – de szörnyű négy év után. Ezért a jövőnk akkor lesz nagyszerű, ha annak alakításában neki már nem jut szerep - olvasható a kormányváltó szövetség közleményében.