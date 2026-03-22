Orbán Viktor minden, csak nem nyerésre álló csapatkapitány. Ha valaki nyerésre áll, akkor magabiztosan halad a cél felé, nem kockáztat, ellenben energiát tartalékol, biztosra megy. Soha nem támad három csatárral, megnyitva érzékeny védelmét. Aki mégis ezt teszi, az fut az iksz után. Így írható le röviden a Fidesz-kampány hajrája. A káprázat, a látszat és az illúzió a végletekig fokozza a két világérzékelés közötti feszültséget, és Orbáné a valóság utolsó szuszát is kiszorítja a patriótahit templomából. Kétségnek nincs helye, üvölti a kétkedőknek. Kidagadt erekkel és összeszorított záróizomzattal kíván hatalmasabbnak látszani ellenfelénél. Zabszemre esély sincs. Zabhegyezésre annál több – holnap.
"Véget ért kormányzásunk négy esztendeje. Úgy reméljük, az első négy esztendeje ért véget" - kezdte beszédét a kormányfő a Hősök terén összegyűlt tömeg előtt, még négy évet kérve a szavazópolgároktól.
Öntelt, háborús és hazug beszédet mondott Orbán Viktor a Fidesz-KDNP nagygyűlésén. Orbán Viktor tudja, hogy az ország többsége változást és kormányváltást akar, és tudja, hogy elveszítheti a választásokat. Ezért saját szélsőségeseit felhasználva mozgósított egy utolsó rohamra – az ország békéje ellen. A Fidesz elnöke tisztességnek és dicsőségnek nevezte kormányzását. De tisztességtelen és dicstelen kormányzást folytatott. Azt mondta, az ország nagyszerű jövő előtt áll – de szörnyű négy év után. Ezért a jövőnk akkor lesz nagyszerű, ha annak alakításában neki már nem jut szerep - olvasható a kormányváltó szövetség közleményében.