Dakar ellenfele Afrika

Nem sokan gondolták volna akárcsak egy évvel ezelőtt, hogy a világ legnehezebb tereprali versenyének tartott Dakar valaha is ellenfelet kaphat. Nos, ez már az előttünk álló viadal esetében is így lesz, ugyanis a továbbra is Dél-Amerikában rendezendő Dakar mellett ezúttal már lesz alternatíva: a december 29-én kezdődő és január 11-ig tartó Africa Eco Race.