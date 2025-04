"Ordítsatok, ahogy a torkotokon kifér!"

Az év elején röppent fel a hír, hogy Galkó Balázs színművész beteg, nyelvgyök-rákja van. Azóta túlesett a kezeléseken, már beszélni is tud, és most sem fogja be pörös száját. Az elsők között adta vissza lovagkeresztjét Bayer Zsolt kitüntetése miatt, ahogy Facebook-oldalán írta azért, mert nem kívánt bizonyos alakokkal egy kalap alá tartozni. És amikor fölajánlom, hogy megmutatnám a kész interjút, azt mondja, ő nem cenzor, szabad országban akar élni.