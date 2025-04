Magyar gmail-es jelszavakat loptak, ellenőrizze a sajátját!

Egy észt fájlmegosztóra került ki nemrég tizenötezer magyar gmail fiók felhasználóneve és jelszava. Azóta az is kiderült, hogy a Budapest Sportiroda (BSI) rendszerébe törtek be még februárban és a futóversenyek regisztrációjához használt címek kerültek ki most a világinternetre- írja a Nyugat.hu.