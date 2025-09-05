Korán kezdik a digitális bennszülöttek

Minden ötödik gyermek okostelefon- vagy tablettulajdonos, utóbbit minden második esetben már hétéves koruk előtt megkapják a kicsik - derült ki a JátékNet.hu webáruház karácsonyi ajándékvásárlási rohamot megelőző felméréséből. A kütyüktől való függőség jellemzően kisiskolás korban alakul ki, a megvonás sokszor feszültséget szíthat a családokban. Karácsony közeledtével ugyanakkor sok szülő voksol a hagyományos játékokra: népszerűek a többszemélyes és interaktív, illetve kézügyességet fejlesztő játékok, amelyek mellett az olvasásról sem szabad megfeledkezni: az UNICEF és a Bookline gyerekkönyv-ajánló programot indított, amely segítheti a szülőket a legmegfelelőbb könyvajándék kiválasztásában.