A Hospice Házra nem jut pénz, de egy kereszt hazaszállítására Franciaországból igen

Hogy demagógia lenne a kettőt összehozni? Lehet. Pedig igazán visszafogottnak mondható a dolog, hiszen nem jövünk elő sem kisvasutakkal, sem stadionokkal, sem Mészáros Lőrinc nyilván egészen megérdemelt módon megugró vagyonával, legfeljebb a szelíd megemlítés szintjén.