A református iskola azt állítja, hogy nyitott a cigány családok iránt, a másik oldalról azonban nincs fogadókészség. Miközben az egyházi intézmény hivatalosan nem ismeri el az etnikai alapú elutasítást, a roma szülők körében ilyen tapasztalat él.
Elhunyt Berencsi Béla, Ibrány polgármestere, aki 43 éve állt a település élén.
Eloltották a lángokat a tűzoltók Ibrányban, a csirkenevelő-telep kétezer négyzetméteres kigyulladt csarnokában - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Illegális fémkereskedő bukott le Ibrányban - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vám- és pénzügyőri igazgatósága hétfőn.
Rendőrök mentették meg az életét annak a férfinak, aki, aki miután betört egy lakatlan házba Ibrányban, ott tüzet rakott, amitől viszont a helyiség és a saját ruházata is lángra kapott - jelenti a HavariaPress.