Fény, csillogás, gyűlölet

Habár az európai futballban nagy általánosságban négy topligáról (angol, német, olasz, spanyol) beszélnek, az angol az elmúlt években népszerűségben szinte köröket vert a többi riválisára. A Premier League-ben játszani igazi státusz, aki viszont nem váltja be szinte rögtön a hozzá fűzött reményeket, pokoli támadásoknak lesz kitéve mind a sajtó, mind a szurkolók, a közösségi média részéről. Erről a témáról bizonyára a harmadik liverpooli szezonját megkezdő Szoboszlai Dominik is tudna mesélni. Nézzük meg az angol foci sötét oldalát!