Autógyárak helyett most már inkább szolgáltató központokat kellene építeni Magyarországon, win-win helyzet lehetne

Egyelőre nincs kereslet újabb irodaházakra, a plázastop hatásait viszont meg kellene vizsgálni. A nagy nemzetközi intézményi befektetők hiányoznak a magyar ingatlanpiacról, de olyan termék, hogy bérház sincs - mondta Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztő Kerekasztal Egyesület elnöke. Ami az Otthon Startot illeti, szerinte valahol azért kellene hangsúlyozni, hogy minden első lakást vásárlónak az életben csak egy ilyen lehetősége van, és ne kapkodjon, döntse el, hogy mire lövi el az egyetlen töltényét. Interjú.