Egyelőre nincs kereslet újabb irodaházakra, a plázastop hatásait viszont meg kellene vizsgálni. A nagy nemzetközi intézményi befektetők hiányoznak a magyar ingatlanpiacról, de olyan termék, hogy bérház sincs - mondta Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztő Kerekasztal Egyesület elnöke. Ami az Otthon Startot illeti, szerinte valahol azért kellene hangsúlyozni, hogy minden első lakást vásárlónak az életben csak egy ilyen lehetősége van, és ne kapkodjon, döntse el, hogy mire lövi el az egyetlen töltényét. Interjú.
Visszatért a medrébe a rekord állampapír kamatok miatt kibillent újlakáspiaci kereslet: az év első négy hónapjában Budapesten eladott négyezer újépítésű ingatlan több volt, mint 2023 egészében és mint 2024 első harmadában. A vásárlási láz miatt az átlagos négyzetméterárak is meglódultak, az év végi 1,6 millió forintról 1,77 millióra emelkedtek már.
A múlt évben megközelítőleg 540 ezer négyzetméternyi irodaterület bérbevételéről, illetve tulajdonosi felhasználásáról született megállapodás, ez meghaladja a teljes modern irodaállomány 16 százalékát, és új rekord a budapesti piacon - közölte az Eston International Zrt.