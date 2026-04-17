Magyarország számára semmiféle védettséget nem jelent, hogy Orbán Viktor „kiemelt barátságban” van Vlagyimir Putyinnal

Ha az oroszoknak az lesz az érdeke, hogy Magyarországon legyen valamilyen esemény, akkor megcsinálják – állítja Katrein Ferenc, az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) korábbi műveleti igazgatója. Szerinte szakmai szempontból ez egy életveszélyes időszak, a magyar politikai döntéshozók régóta úgy vannak a szolgálatokkal, hogy afféle szükséges rosszról van szó, nem is bíznak bennük. Interjú.