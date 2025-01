A szív hasad bele - Újabb álompár szakított

Álompár, mert együtt tényleg szépek, és a népek szeretik az ilyet, elgondolják, hogy milyen szép is tud lenni a szerelem, és a szemnek is kellemes a látvány. Az élet "forgatókönyve" azonban nem ilyen sablonos. Vagy éppen hogy nagyon is az, az álompárok ugyanis meglehetős gyakorisággal válnak ketté, bár a mostani szomorú történetben ( a szívnek kell megszakadnia...) igen hamar következett be a szakítás. Ám lehet, hogy még van remény.