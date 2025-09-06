Orbán rothadó rezsimje - Durvul a hangnem a sajtóban

A Guardian vezércikkben gyalázza Orbánt - írja drámai hangzású lapszemléjében a 444.hu. Merthogy valóban drámai. Valamelyest "megszokhattuk" már, hogy a külföldi sajtóban alig fokozható jelzőkkel illetik azt a helyet, amivé Magyarország lett, de úgy tűnik, mégiscsak fokozhatók azok.