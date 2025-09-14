Függetlenként 1990-ben az SZDSZ-frakcióba ült a parlamentben, később Orbán Viktor katonapolitikai tanácsadója lett – Monográfia jelenik meg Király Béláról

Világháborús frontharcos, a nyilasok vezérkari századosa, a szovjetek szökevény hadifoglya, a halálra ítélt rákosista tábornok, a forradalom nemzetőrparancsnoka, az antikádárista szervezkedés egyik emigráns vezetője: Király Béla katonatiszt életén átsöpört a 20. század, de ő mindig talpon maradt. 1956 ikonikus, de a forradalom előtti szerepvállalásai miatt mégis megosztó alakját Nagy Imre 1989-es újratemetésén ismerhette meg a szélesebb közönség. 97 évesen hunyt el 2009-ben. Eörsi László történész tabukat sem kímélő Király-monográfiája a napokban jelenik meg a Joshua gondozásában.