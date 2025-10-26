Kétezer éves színarany érmét talált egy kiránduló

Kétezer éves színarany érmét talált egy kiránduló Észak-Izraelben, a galileai hegyekben - számolt be az esetről a Maarív című újság honlapja hétfőn. Az i. sz. második századból származó aranylelet egyik oldalán Augustus római császár képmása, másik oldalán pedig a római légiók jelei láthatóak. Az izraeli közszolgálati rádió szerint különlegességét jelzi, hogy csupán egyetlen hasonló érmét tartanak nyilván a világon, amely a londoni British Múzeumban található.