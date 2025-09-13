A túltolt bicikli esete – mondaná Orbán Viktorról a múlt század jelentős lélekbúvára, Alfred Adler

Freud tanítványa volt, neki köszönhetjük, hogy ismerjük az ember fölényre törekvésének természetét. Vagy a kisebbrendűség-érzést, és az ezt ellensúlyozó kompenzációt, ami sokat tehet hozzá az ember jóllétéhez, önmaga egészséges szeretetéhez. A társas környezet – olykor az egész nemzet – számára azonban vannak elfogadhatatlan kompenzációk. Ez a túltolt bicikli, az eltúlzott fölényre törekvés esete. Amikor a kicsi harcol mindenkivel, mert úgy éli meg, hogy mindenki harcol ővele. Egy egészséges társadalomban azonban a beteges túlkompenzálót hamar kiveti magából a közösség.