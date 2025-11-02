Akik a Bolygóhoz gravitálnak

Nekünk az a célunk, hogy kitörjünk a zöld buborékunkból, és elérjük azokat is, akik eddig nem foglalkoztak környezetvédelemmel, ezért kicsit populáris programokat szervezünk – mondja Körner Olga, a Bolygó nevű közösségi tér vezetője a Margit körúti helyszínükön. Szerinte a zöldszervezeteknek és -mozgalmaknak nagy problémája, hogy sokszor csakis ahhoz a kis buborékhoz szólnak, amelynek a tagjai már amúgy is zöldek. Ők pedig azon dolgoznak, hogy olyan fiatalokat is meggyőzzenek, akiket a környezetvédelem és az ökológiai kérdések korábban nem érdekeltek.