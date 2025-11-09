Sokunk számára természetes, hogy látunk, mintha veleszületett kiváltságunk lenne, amely elévülhetetlen, egy életre szól, és nem is tudnánk elképzelni a holnapot nélküle. Képesek vagyunk megfeledkezni arról, hogy a szemünk világa mekkora érték is valójában, és hogy akadnak, akiknek küzdeniük kell olyan dolgokért, amelyek nekünk maguktól értetődőek. Gangl Tamás, a Siketvakok Országos Egyesületének elnöke és Molnár Éva vezetőségi tag a sötétség határán tanulták meg újraértelmezni a reményt és az életet, az egyesület tevékenységének részeként.
Éva hat éve, fokozatosan vesztette el a látását, csaknem négy évre kiesett a munkaerőpiacról. Addigi munkáját nem folytathatta, a Kézenfogva Alapítvány segítségével azonban talált új munkahelyet az egyik biztosítónál, ma pedig már ő felvételizteti a céghez jelentkezőket. Videó.
Évente ezer ember veszíti el a látását Magyarországon cukorbetegség miatt, pedig ezeknek az eseteknek a 90 százaléka megelőzhető lenne szűréssel - mondta a Vakok Állami Intézetének igazgatója a köztévében.