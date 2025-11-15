Egy regény születése

Az idei Könyvhét egyik kiemelkedő megjelenése lesz Lesznai Anna: Kezdetben volt a kert, című regényének újra kiadása. (Eredetileg 1966-ban jelent meg.) Mi sem ismertetheti jobban a könyv tartalmát és szándékait, mint maga a szerzője. A Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárában a V.3670/13/2 jelzetszám alatt őrzött – ezidáig publikálatlan – autográfot Lesznai Anna fordításra szánta, a szöveg ezért stilisztikailag nem tökéletes. Az ekkor New Yorkban élő írónő a Guggenheim Alapítványhoz benyújtott pályázati kérelemben foglalta össze a regény írásával eltöltött harminc éve küzdelmeit és céljait. A dokumentum - 1952-ben íródott - amikor a könyv háromnegyede készült el. Az írói műhelymunka jellegzetességeit közvetítendő a dokumentumon stilárisan nem változtattunk, ám a helyesírást a mai szabályoknak megfelelően javítottuk.