Nőies őrlődés a férfivilágban

Ha tetszik egy film, százszor is meg lehet nézni, de a kritikus csak egyszer írhat róla. Filmtörténész akár százszor is, esetleg anélkül, hogy egyszer is látná. Nehéz helyzetben hát szegény, tizenkettő-egy-tucat műbíráló, amiért senki sem fogja sajnálni, hiszen ő csak egy locsogó-okoskodó semmirekellő, örüljön, hogy meg tud élni belőle.