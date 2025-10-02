Az egyik raktárépületben keletkezett a tűz, az ügyben vizsgálat indult.
Elrendelték a Makói kórházban a járványzárlatot, az intézménybe beteget nem vehetnek fel, az ellátásra szorulókat az orosházi kórházban látják el. A makói dolgozók, valamint a bennfekvő betegek újraoltását megkezdte a tisztiorvosi szolgálat.
Az egészségügyi személyzet körében kimutatott kanyarómegbetegedések miatt zárlatot rendeltek el a makói kórház fekvőbetegeket ellátó osztályain és sürgősségi részlegein - jelentette be a helyszínen a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vezetője szombaton. Ellenőrizni kell a Romániával határos megyékben az egészségügyi dolgozók a kanyarófertőzés ellen is védettséget biztosító oltásának dokumentációját, azokat pedig, akik nem kaptak második oltást, be kell oltani - ezt már az Országos Tisztifőorvosi Hivatal közölte a hírre reagálva.