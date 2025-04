Békemenet - Hol ezért, hol azért hőkölnek vissza

Többször ajánlkozott már a Békemenet, hogy utcai demonstrációval a kormány segítségére siet, és nem először fújt visszavonulót – ahogyan most, az olimpia ügyében is tette. Valami magyarázat mindig van. Ha kell, akkor a titkosszolgálatok is beúsznak a képbe.