Lázár János felújítási és vételi ajánlatokkal venné rá a józsefvárosiakat, hogy támogassák ötletét

Az építési és közlekedési miniszter a Palotanegyedben tervezett 300 milliárdos beruházási keretből két marokkal szórná a közpénzt, az önkormányzat megkerülésével. Pikó András, Józsefváros polgármestere közölte: amíg az otthonok biztonsága nem garantált, amíg a tervek szükséges módosításáról nincs konszenzus, ebben nem vesznek részt.