Évekig nem értettem azt az újságcikket, ahol azt fejtegették, minden negyedik nőt abuzálnak. Mióta elég idős lettem, és megtudtam, hány barátnőnket, barátnőmet, női ismerőst, illetőt, valakit, egyeseket, hölgyeket hogyan is bántanak, kik és miként, megértettem ezt a számot. Olyan emberekről, nőkről tudtam meg, hogy verték őket, akikről álmomban sem gondoltam. Diplomás, sikeres és okos, ápolt nők voltak. Mégis, a társadalom minden platformján ott állnak a keserű férfiak, és büntetnek. Mi bajunk lehet? Mi bajuk lehet? Szerintem amikor arról beszéltek az öregek, hogy el kellett hagynunk a paradicsomot, erről beszéltek. Nem az örökké termő fát hagytuk ott, hanem az egyensúlyt, a békét és a harmóniát, nemek és emberek között.
A transzneműek különösen ki vannak téve a megbélyegzésnek – ezt öngyilkossági adatok is alátámasztják –, de nem szabad azt hinni, hogy a melegeket már nem is érik zaklatások, különösen olyan helyeken, mint Magyarország.
Szombat Éva öt éven át fotózott mindenféle korú, testalkatú és szociális hátterű magyar nőket a hálószobájukban a szexjátékaikkal. Portréalanyai eközben a női testet és a szexualitást övező tabukról, traumákról is beszéltek. A fotográfus megkapta a Robert Capa-nagydíjat munkájáért, az ebből készült I Want Orgasms Not Roses (Orgazmust kérek, nem rózsákat) című fotókönyv itthon is kapható a német Kehrer Verlag kiadásában. Ha nem lenne eleve lefóliázva a hologramos borító miatt, nálunk persze ezt is fóliázni kellene. Pedig a szexualitást nem öncélúan ábrázolja, és a képeken csupa olyan nőt láthatunk, akik erősek, magabiztosak, felszabadultak. Akadnak, akik már ezt fenyegetőnek, legalábbis provokatívnak látják – éppen az ilyen előítéletek levetkőzésére ösztönöz a fotósorozat, emellett beszélgetésre biztat, amitől csak jobb lehet a szex.
Az első visszhangok alapján a skótok nem sok jót várnak a folyamatosságot képviselő Humza Yousaftól, de a két nagy brit párt, különösen a Munkáspárt a kezét dörzsölheti örömében.
Milyen társaságban járhatott a szerző? - tette fel a kérdést Ungár Péter a legújabb 11.-es online tankönyv láttán.
A húsz leggyakoribb foglalkozás közül (amelyekben az Európai Unió dolgozó népességének 76 százaléka tevékenykedik) 11 esetében magasabb a nők aránya, mint a férfiaké – olvasható az Eurostat nemzetközi nőnap (március 8.) alkalmából kiadott közleményében.