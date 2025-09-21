Egy kaszinókoncesszió rendel!

Megérkezett Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterhez az első, magát "megbízhatónak" tartó szerencsejáték-szervező "igénye" arra, hogy kedvező feltételekkel kaszinókoncesszióhoz jusson - tudtuk meg. Ezt érdeklődésünkre megerősítette a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), ám az igénylő kilétét nem fedte fel, mondván: "folyamatban levő üggyel kapcsolatos ügyintézési kérdésekben konkrét tájékoztatást nem adhatunk".