Úgy is szép, hogy nem matyó hímzés

Ma is szenzációszámba megy, ha egy világhírességet magyaros motívumokkal díszített ruhában fotóznak le, de ez akár száz évvel ezelőtt is elfordulhatott, még Amerikában is. Divat a folklór: hirdeti a Hagyományok Házának kiállításának címe – avagy nincs új a nap alatt.