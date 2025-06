Út a szabadság felé

Mindig is lenyűgözött a nomádok életstílusa, ezen belül is a rénszarvaspásztoroké. Mindamellett, hogy fontos szerepet játszanak az állomány fenntartásában, a nyenyec népcsoport több mint fele aktívan nomádként él. Olyan világban, ahol sokan három napot sem biztos, hogy túlélnének. Vajon mi tartja ezen a zord vidéken őket? Mi az, amit a világból érzékelnek? Hogyan lehet túlélni egyszerű eszközökkel a –40 fokban? És hogyan kapcsolódik egy Észak-Szibériában élő rénszarvaspásztortörzs a magyarokhoz? Így hát gondoltam, felkerekedek, hogy megnézzem, miként is élik mindennapjaikat, és hogyan élnek túl a hó birodalmában.