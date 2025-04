Támogatás a kurdoknak

Új frontot nyitottak az amerikai légicsapásokban. Pentagon-bejelentés szerint hétvégén a szíriai kurd területeken, a török határ közelében támadták az Iszlám Állam (IS) állásait. Legalább tucatnyi légicsapást hajtottak végre, az IS kezén lévő olajfinomítókat is célba vettek. A brit alsóházi szavazást követően hétvégén már brit harci gépek is bekapcsolódtak a koalíciós műveletekbe.