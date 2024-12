31 millióan töltötték le ezt a videót egy hét alatt

Valóságos világsztárrá vált az az olasz apáca, Cristina Scuccia nővér, aki a The Voice tehetségkutató olasz kiadásában egy Alicia Keys számot adott elő, egészen káprázatos módon. A No One című szám – minden túlzás nélkül kijelenthetjük – az internet szenzációjává vált, hiszen a Youtube videomegosztó portálra való március 19-i felrakása óta több mint 31 millióan tekintették meg. A klipet még maga Alicia Keys is kommentálta a Twitteren megjegyezve, hogy Cristina nővér tele volt energiával.