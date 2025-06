Az újpestiek nem kérnek a nőverő Curtisből!

Az elmúlt napokban országos botrányt kavart, hogy a közismert, az újpesti önkormányzati rendezvényein is gyakran fellépő Curtis ököllel verte meg barátnőjét. Tettét ő maga is elismerte. Rajongóit tiszteletben tartva álláspontunk szerint a nők bántalmazása elítélendő és elfogadhatatlan minden jóérzésű állampolgár, így az újpestiek számára is - írja közleményében az MSZP, a DK és az Együtt-PM helyi szervezete.