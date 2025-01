Így pusztít a közép-európai ciklon - fotók!

Tucatjával érkeznek a segélyhívások szinte az egész országból. A kicsapódó hullámok miatt újabb tűzoltókat vezényeltek a Balatonhoz. A dél-balatoni vonalon szünetel a vasúti közlekedés, Székesfehérvárról egyelőre nem indítanak vonatokat abba az irányba. Leállították a balatoni kompközlekedést Szántód és Tihany között, és nem indulnak a személyhajó járatok sem. A viharos időjárás kezdete óta több helyen a 100 kilométer per órát is meghaladta a szél sebessége, a legerősebb, 141 kilométer per órás széllökést a Veszprém megyei Bakonyban lévő Kab-hegyen regisztrálta az Országos Meteorológiai Szolgálat. A Csongrád megyei Kübekházán az elmúlt 24 órában 40 milliméternyi csapadék hullott.