Dárdai az ősz trénere

A német labdarúgó-bajnokság hivatalos weboldala tudatta, hogy a szurkolók voksai alapján kik voltak az ősz legjobbjai. A bajnok Bayern Münchenből öten, a Dortmundból pedig négyen kerültek be abba az álomcsapatba, amelynek Dárdai Pál a vezetőedzője.