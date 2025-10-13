Tíz hónap után sincs gyanúsított Pajor András zuglói plébános ügyében

A gyerekek meztelenre vetkőztetésével vádolt plébánost tavaly decemberben tiltották el a papi szolgálattól. Az egyházmegye a Hittani Dikasztérium döntésére vár, további lépésekre csak az egyházi eljárás lefolytatása után kerülhet sor. A BRFK nyomoz, gyanúsítotti kihallgatás szeptember végéig nem történt. A Kassai téri templom plébánosa korábban kiállt a Fidesz politikája mellett, Semjén Zsolt pedig 2023-ban a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki, külön kiemelve ifjúságnevelésben vállalt szerepét.