Három év szabadságvesztés szabható ki tettükért.
A három évre szóló megállapodás értékét 20 millió dollár feletti összegre teszik.
A Pannonhalmi Főapátság egyedülálló kiállítóhelyén a gyógynövénykertben termesztett növényekkel, és a parfüméria legmeghatározóbb alapanyagaival ismerkedhetünk.
A parfüm az egyik leggyakrabban hamisított termék, kockázatos belőle piacon, utcán, parkolóban vásárolni - írta a szerdai Magyar Nemzet az MTI szemléje szerint.
Csak drága termékekre szakosodott a két illatrajongó. A negyedmilliós lopásról felvétel készült a drogériában.
Iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indítottak eljárást.
Elegáns dobozban, parfümös üvegcsében talált rá az idegméregre a novicsokos mérgezés túlélője. Charlie Rowley ajándéknak szánta az üveget, ami végül barátnője halálát okozta
Tizenhétmillió forint értékű hamis parfümöt találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai egy lengyel rendszámú teherautóban az M15-ös úton, Rajka közelében - tájékoztatott a NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatóságának sajtószóvivője.
Tizenötmillió forint értékű hamis parfümszállítmányt foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei a napokban Vámosszabadinál - tájékoztatott a NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatóságának szóvivője kedden.
Több száz doboz hamis márkajelzésű parfümöt és huszonöt liter igazolatlan eredetű, zárjegy nélküli pálinkát foglaltak le a pénzügyőrök az M7-es autópályán, mintegy 900 ezer forint értékben - közölte Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóságának sajtófelelőse pénteken.
Egy kisbuszban több mint 57 millió forint értékű hamis parfümre bukkantak a pénzügyőrök. Az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indult büntetőeljárás.
Négymillió forintnyi illegális parfümszállítmányt találtak a pénzügyőrök egy olasz gépkocsiban Nagylaknál – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn.