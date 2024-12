Teljesült a magyar formatervező álma

A miskolci származású formatervező, Bocsi Attila több mint tíz éve már a Peugeot design központjában tervezi a szebbnél szebb oroszlános modelleket. A limuzinok tervezése mellett viszont van egy szenvedélye: az autósport. Tehetségére a Peugeot Sport vezetősége is felfigyelt, így számos projektben megcsillogtatta már tudását. Nevéhez fűződik a 208 R5 rali autó, és a Peugeot márka csúcsmodellje, a 208 T16 Pikes Peak fenevad, amit most a magyar közönség is testközelből láthat.