Sok szép terv született már a filmarchívumról

Bár léte 1957-es alapítása óta megkérdőjelezhetetlen, a filmarchívum mégis a magyar filmszakma talán leghányatottabb sorsú intézménye. Névváltoztatások, átszervezések gyötörték, vitáztak közgyűjteményi státuszáról, felügyeletéről. Öt éve épp Magyar Nemzeti Filmarchívum volt a neve, amikor magába olvasztotta az ambiciózus digitalizálási programmal megalakult Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MaNDA). 2017. január elsejével a MaNDA megszűnt, feladatait más állami szervezetek között osztották szét. A filmarchívum a Magyar Nemzeti Filmalaphoz került, igazgatója Ráduly György lett.