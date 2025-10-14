A férfi 20 kilométeres gyaloglás szombaton 8:50-re kiírt versenye 10:50-kor kezdődik a Hősök terén. Halasztották a stadionbeli kezdést is.
A címvédő Budapest Honvéd győzelemmel kezdett a labdarúgó OTP Bank Liga 2017/18-as szezonjában: a nyitóforduló szombati játéknapján a vendég Haladást múlta felül 2-0-ra.
Tizenhat együttes részvételével kedden elrajtol a honi férfi vízilabda élvonalának 2016/17-es bajnoki idénye. A szezonnak a címvédő Szolnok újfent az első számú esélyesként vághat neki, de három csapat is megnehezítheti a dolgát.
A nyolc résztvevő válogatottban szinte csak az észak-amerikai profiliga (NHL) sztárjai kapnak lehetőséget minden idők egyik legerősebb jégkorongtornáján, a szombaton rajtoló világkupán.
Pénteken rajtol a jégkorong MOL Liga, amelyben hét csapat is bízik a legjobb négy közé jutásban, míg a román Dunarea Galati és a szerb HK Beograd belépésével immár tizenegy csapatos a mezőny.
Győzelemmel rajtolt a magyar női vízilabda-válogatott a riói olimpián: Bíró Attila Európa-bajnok együttese kedden a 13-11-re nyert a kínai csapat ellen. A találkozót a harmadik negyedben döntötte el a gárda, mivel ezt a szakaszt 6-3-ra nyerte. Az összecsapás egyik legjobbja a négy lövéséből négygólos Czigány Dóra volt. A magyar válogatott csütörtökön a spanyolokkal, szombaton pedig a címvédő és világbajnok amerikaiakkal játszik a csoportban. A kvartettből minden csapat bejut a negyeddöntőbe.
A hétvégén lejátszott hat mérkőzéssel elkezdődött a labdarúgó NB I új idénye. Az Európa-bajnokság ünnepi hangulata a nyitókörben már a múlté volt, az őszi szezon nyitányán valóban őszies időjárás és a megszokott nézőszámok fogadták a csapatokat.
A világbajnoki címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája rajtol majd az élről a vasárnapi Forma-1-es Malajziai Nagydíjon, mivel ő volt a leggyorsabb a szombati időmérő edzésen.
Az ebola-járvány és más nehézségek ellenére két hét múlva elrajtol a hagyományos Budapest-Bamako futam - tudatták a raliverseny szervezői közleményükben.