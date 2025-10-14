Győzelemmel rajtolt a női vízilabda-válogatott

Győzelemmel rajtolt a magyar női vízilabda-válogatott a riói olimpián: Bíró Attila Európa-bajnok együttese kedden a 13-11-re nyert a kínai csapat ellen. A találkozót a harmadik negyedben döntötte el a gárda, mivel ezt a szakaszt 6-3-ra nyerte. Az összecsapás egyik legjobbja a négy lövéséből négygólos Czigány Dóra volt. A magyar válogatott csütörtökön a spanyolokkal, szombaton pedig a címvédő és világbajnok amerikaiakkal játszik a csoportban. A kvartettből minden csapat bejut a negyeddöntőbe.