A fizikai Nobel-díjat az a három tudós érdemelte ki, aki szabad szemmel látható méretben tudta bemutatni, mi történik a mikroszkopikus világban.
Alain Aspect francia, John F. Clauser amerikai és Anton Zeilinger osztrák kutató megosztva kapják a fizikai Nobel-díjat a kvantummechanika terén elért eredményeikért.
A legújabb tesztek szerint a nagy, modern autók kopó abroncsaiból csaknem 2000-szer több részecske kerül a levegőbe, mint a kipufogóikból. A törvényhozóknak hamarosan cselekedniük kell.
48 év kísérletezés után bizonyították az Odderon régóta feltételezett létezését.